عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

كوسة بالبشاميل
كوسة بالبشاميل

تعد الـ كوسة بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية فى رمضان وهى أقل في السعرات الحرارية من المكرونة.

وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة تحضير كوسة بالبشاميل بمذاق احترافي خاصة أن الكثير من الكبار والأطفال لايحبون مذاق الكوسة.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

نعرض لكم طريقة عمل كوسة بالبشاميل من خلال وصفة الشيف شربيني 

مقادير كوسة بالبشاميل
كوسة

 لحمة مفرومة 

كريمة 

سمنة 
لبن

 زيت 
زبدة 
دقيق
جبنة موتزاريلا 
ثوم 
فلفل 

ملح 
جوزة الطيب
نعناع ناشف 
مرقة 
بصل

download (3)
download (3)

طريقة تحضير كوسة بالبشاميل
*  ضعي البصل والثوم والملح  والفلفل الأسود فى الكبة واخفقيهم جيدا  ثم شوحيهم فى السمنة على النار وأضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب.

* قطعي الكوسة شرائح وشوحيها مع ثوم ومكعب مرقة ونعناع وزعتر وجوزة الطيب ثم ضعي اللحمة المفرومة

* فى طاسة بها زبدة على النار شوحى الدقيق مع مكعب مرقة ثم ضيفى اللبن و الكريمة وقلبيهم جيدا حتى يتكون البشاميل

* ضعى خليط  البشاميل فى البايركس ثم خليط الكوسة ثم خليط البشاميل و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة و يقدم .

كوسة بالبشاميل الاكلات الشهية طريقة عمل كوسة بالبشاميل طريقة عمل كوسة طريقة تحضير كوسة بالبشاميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

مشروب شهير يقوي الشعر والقلب ويزيد الذكاء

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

أسرار نجاح السيرب في حلويات رمضان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زي المحلات

ترشيحاتنا

طبيب شهير .. مفاجأة اعترافات المتهم ثالث في أكبر قضية سرقة أعضاء

علام : تسليم إدارة نقابة المحامين إلى لجنة قضائية حال بطلان الانتخابات

كيف بشر النبي بالنصر في أكتوبر العاشر من رمضان.. حقيقة لا يعلمها كثير

إهتمام صن دوانز يشعل القلق داخل الأهلي بسبب نجم القلعة الحمراء

مصر تشارك بالمعرض السياحي الدولي بفيينا.. السوق النمساوي يفضل الزيارات الثقافية والشاطئية

أبو الغيط: الانقسام الفلسطيني مأساوي ولا بديل عن عودة السلطة لـ غزة.. والجامعة العربية نشاطاتها كبيرة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ