لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

تعد الـ كوسة بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية فى رمضان وهى أقل في السعرات الحرارية من المكرونة.

وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة تحضير كوسة بالبشاميل بمذاق احترافي خاصة أن الكثير من الكبار والأطفال لايحبون مذاق الكوسة.

نعرض لكم طريقة عمل كوسة بالبشاميل من خلال وصفة الشيف شربيني

مقادير كوسة بالبشاميل

كوسة

لحمة مفرومة

كريمة

سمنة

لبن

زيت

زبدة

دقيق

جبنة موتزاريلا

ثوم

فلفل

ملح

جوزة الطيب

نعناع ناشف

مرقة

بصل

download (3)

طريقة تحضير كوسة بالبشاميل

* ضعي البصل والثوم والملح والفلفل الأسود فى الكبة واخفقيهم جيدا ثم شوحيهم فى السمنة على النار وأضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب.

* قطعي الكوسة شرائح وشوحيها مع ثوم ومكعب مرقة ونعناع وزعتر وجوزة الطيب ثم ضعي اللحمة المفرومة

* فى طاسة بها زبدة على النار شوحى الدقيق مع مكعب مرقة ثم ضيفى اللبن و الكريمة وقلبيهم جيدا حتى يتكون البشاميل

* ضعى خليط البشاميل فى البايركس ثم خليط الكوسة ثم خليط البشاميل و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة و يقدم .