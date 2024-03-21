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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دايما بنطفي الحرائق ولا نشعلها.. موقف مصر من الحرب في غزة| فيديو

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل داخلية وخارجية، اليوم الخميس 21 مارس، بشأن موقف مصر من الحرب في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه مصر بسببها.

وفي كلمة للرئيس السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية  والأم المثالية لعام 2024، حاول السيسي طمأنة المصريين بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، قائلا إن الدولة المصرية تتحرك لوقف الحرب في غزة.

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وأضاف الرئيس السيسي: “اطمنوا علينا، واحنا بنتحرك بكل جهد لحل المسألة في غزة، ويكون هناك وقف لإطلاق النار، وإطلاق الرهائن وإعمار لغزة، وحل دائم للموضوع وربنا يعينا على ذلك”.

دايما بنطفي الحرائق ولا نشعلها.. موقف مصر من الحرب في غزة

وعن تساؤل وجهته إحدى السيدات بشأن تعامل مصر مع الموقف الخارجي، قال السيسي “سئلت سؤالا من سيدة، قالت خايفة من اللي بيحصل، قولتلها متخافيش من بره خالص، وبقولكم وبقول لكل مصري متخافوش خالص من بره واللي حوالين؛ لأن ربنا موجود وبنراعي ربنا في التعامل مع هذه القضايا، والأزمات اللي بره، دايما بنطفي الحرائق ولا نشعلها لأننا هنقابل ربنا بكدة”.

كما وجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين، مطالبا إياهم بضرورة الحذر منعا لتكرار أحداث 2011، قائلا: “اللي عينا عليه هو الداخل، إننا نخلي بالنا ، خلي بالكم من نفسكم وولادكم والصغيرين علشان مشافوش التجربة اللي مرينا بيها في 2011”، في إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011.

وعن الأحداث التي تلت الإطاحة بالإخوان، قال السيسي “اللي هاجمني في 2013 و2014 ولغاية سنتين فاتوا، أنا مكنتش بادئ بالعدوان، وفي سيناء مبدأناش بالعدوان، كانوا هما اللي بيهاجموا، هقوله يارب كنت هعمل إيه؟ هيخربوا الدنيا ويموتوا الناس ويدمروا المساجد والكنائس ومستقبل دولة وربنا حكيم وعليم”، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي شنها الجيش المصري، للقضاء على الإرهاب في سيناء الحبيبة.

وعن مكانة المرأة في مصر، قال الرئيس السيسي: "لقد أكدت خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها، وحجم التضحيات التى قدمتها، بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأميـــن على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.

 

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