الملحن عصام إسماعيل يكشف سبب انضمامه لحزب سياسي.. فيديو

كشف الملحن عصام إسماعيل، سبب انضمامه لحزب المؤتمر، لافتا إلى أنه تربطه صداقة قوية جدا و"عشرة عمر" تمتد لعشرين عاما مع القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب، وعشق السياسية بسببه بعد أن رأى كم أفعال الخير والمساعدة التي يؤديها للمواطنين فالتحقت بالحزب من أجله.

تابع عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اللي ملوش هوية سياسية ما يستحقش يعيش في البلد دي، وإلا أنت عايش ليه؟.

تابع الملحن عصام إسماعيل، هناك قوى خارجية تتربص بالفن المصري لإيقاعه، لافتا إلى أن تقصير قيادات نقابة المهن الموسيقية السابقين في التصدي لانتشار الإسفاف تدني الذوق العام تسبب في سوء أحوال الفن في الوقت الحالي.

