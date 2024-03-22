عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضمنت فحص 867 مريضًا..صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية على مدار يومين

قافلة طبية غربي الإسكندرية
قافلة طبية غربي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية الاسد على مدار يومين بوحدة الاسد لطب الاسرة بقرية الاسد بمنطقة العامرية بالاسكندرية، والتي تبعد ٣٣ كم عن اقرب مستشفي عام ( مستشفى العامرية العام ).

يأتي هذا فى إطار مبادرة “حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

مدير تعليم الإسكندرية يؤكد أهمية التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية

الإسكندرية.. إقامة 81 ألف مشروع صغير ومتناهي بـ2.47 مليار جنيه

وقالت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا و توليد - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٤ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ٨٦٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل حالتين إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٥٤ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٥٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٢ اشعة سينية علاوة على فحص ١٢٥ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٤٦٩ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

الاسكندرية صحة الاسكندرية وحدة الأسد لطب الأسرة العامرية غرب الإسكندرية قافلة طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

دعاء ثاني جمعة فى رمضان بإسم الله الأعظم.. ردده طول اليوم يستجاب لك

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها

بيان مهم من إدارة الحوار الوطني بشأن قضية التمويلات الخارجية

من أجل دعم الخبز| ماذا حدث في أسعار البنزين؟.. وتحريك السولار والبوتاجاز لأول مرة منذ فترة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من أمهم.. بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ