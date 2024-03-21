الإسكندرية.. إقامة 81 ألف مشروع صغير ومتناهي بـ2.47 مليار جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب محافظة الإسكندرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد الشريف على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات قام منذ تأسيسه بتمويل قروض بنحو ٢.٤٧ مليار جنيه لإقامة ٨١ ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنطاق المحافظة ساهم في توفير ١٨٣ ألف فرصة عمل.

وحث الشريف شباب محافظة الإسكندرية، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.

وثمن الشريف دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل ٣٣,١ مليون جنيه سيتم خلاله إنشاء عدد ١٠٠ باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.

وأضاف الشريف إلى التعاون مع الجهاز أيضًا بتنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول ٢١٥٠ خط رئيسي بنطاق حي العامرية بتمويل قدره ١٤ مليون جنيه، هذا فضلًا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.

وأشار الشريف إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بمحافظة الإسكندرية خلال عام ٢٠٢٣ فقد تم إصدار ٣٢٤٨ ترخيص لأنشطة مؤقتة ونهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور صلاح ماجد مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ريم عوف مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز على أرض الإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.