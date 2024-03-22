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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعاين كفاءة السلالم الكهربائية بكوبري المشاة بشارع شارل دي جول

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدداً من القطاعات بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والدقي للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري. 


تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع وادي النيل موجها رئيس الحي بعدم السماح بوجود اي إشغالات او تعديات علي الطريق العام ورفع كفاءة ارصفة المشاة . 
 

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة برفع كفاءة عدداً من متفرعات شارع وادي النيل وتحسين حالة النظافة بها موجها هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العجوزة والدقي بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الداخلية . 
 

وحرص محافظ الجيزة علي معاينة كوبري المشاه الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع شارل دي جول للتأكد من كفاءته وتشغيل السلالم الكهربائية به لتسهيل حركة تنقل المواطنين علي جانبي الطريق موجها رئيس حي الدقي بالمتابعه مع الشركة المسئولة عن الصيانة لضمان استمرار عمل السلالم الكهربائية بكفاءتها .
 

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة برفع كفاءة ارصفة المشاة والجزيرة الوسطي بشارع الجامعة ومراجعة حاله أعمدة الإنارة. 


وخلال الجولة اطلع المحافظ علي موقف محطات الوقود وانتظام العمل بها موجها رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمحطات الوقود ومواقف السرفيس . 


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وذكي سلام رئيس حي جنوب وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .

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