زيادة من 10 لـ15%.. قيمة تعريفة الركوب الجديدة في الجيزة.. شاهد

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وزيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، عقد إجتماع بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وترتب على الإجتماع تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية.

واعتمد محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، طبقًا للجداول المرفقة بعد إستقرار اللجنة المشكلة على زيادة تعريفة الركوب وتحديد أجرة السرفيس بشكل دقيق.

ووضعت اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وأستقرت اللجنة على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 الى 15 % .

وتم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وتم تكليف جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين وضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وتم توجيه الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتنعقد غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .

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