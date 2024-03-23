عصام صاصا يهاجم هاني شاكر.. ويكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا

لما بنتخانق بكسرلها البيت.. عصام صاصا يروى موقف خلافه مع زوجته



عصام صاصا: «عمري ما كانت في رقاصة جنبي خلال حفلاتي لهذا السبب»



عصام صاصا يكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا



عصام صاصا: «عمري ما شوفت هاني شاكر شايف شغله.. ومصطفى كامل أحسن منه»



عصام صاصا: أنا موجود في الشارع أكتر من ويجز.. انبسطت لما أرقامي عدت عمرو دياب ومحمد رمضان



عصام صاصا: مفرقش معايا إن محمود العسيلي قال معرفش اسمه.. وعملت أغنية مع عمر كمال شال صوتي وحط صوت حمو بيكا



قال الفنان عصام صاصا: “أكتر وقت ما بحبوش هو وأنا زعلان ومتعصب وممكن أكسر البيت وبتعصب أوي”.

وأضاف الفنان عصام صاصا، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أكتر شئ يعصبني أني أقاوح شخص فى الكلام وهو وأنا مقتنعيين أننا صح أو وأنا ومراتي واحنا بنتخانق.. وبكسر الحاجات الخفيفة فى البيت”.

وتابع الفنان عصام صاصا: “ هي فاهمة أنها صح روحت رازع الباب ولقيت الكالون أتخلع بس متكسرش الباب”.

ورد الفنان عصام صاصا، على منتقديه بسبب حفلاته فى الساحل وظهور الراقصات معه، قائلا: “عمري ما طلعت رقاصة جنبي، أيا كانت مين.. ولو بتاخد كام.. أو اسمها إيه”.

وأضاف الفنان عصام صاصا: “هاتولي فيديو موجود بيقول الكلام دا.. والأماكن نفسها عارفة إنه مفيش رقاصة بتطلع معايا لأني بتضايق.. لأن المُشاهد جاي يتفرج عليا مش الرقاصة".

وتابع الفنان عصام صاصا: “النقابة كلها اتجددت أما أستاذ مصطفى كامل مسك.. بنروج بنلاقيه قاعد موجود فى أي مشكلة عندنا".

وتحدث الفنان عصام صاصا، عن المشكلة بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا: “مشكلتي كانت مع إدارة أعمال عمر كمال.. وساب بيكا ومسك إدارة أعمالي فكان بيكرهني فى حمو بيكا ومكنتش أعرفه ساعتها".

وأضاف الفنان عصام صاصا:"كان بيفضل يحكيلي عن حمو بيكا حاجات وحشة وعارف أنه مش فيه الصفات دي.. وكان بيكا بيحاول يوصلي فى أى وقت الشخص دا يبعده ومكنش هناك لغة تواصل بينا".

وتابع الفنان عصام صاصا: “عمر كمال أنا كنت متضايق منه فى أنه من فترة كان عامل أغنية مع حمو بيكا وسجلنا أنا وهو أغنيتين مع بعض وأخدت واحدة وهو أخد أغنية عندي.. وجيت نزلت الأغنية بتاعتي أغنيته اللي معاه نزلها وصوتي أتشال وجه بداله حمو بيكا ومتشهرتش لأني قفلتها فى نفس اليوم".



وقال الفنان عصام صاصا: “عمري في حياتي ما روحت النقابة وشوفت هاني شاكر ولو صدفة.. وأنا كنت بروح كتير.. والفرق أما مسك أستاذ مصطفي كامل، أول شيء قام به، إنه جمعنا كلنا”.

وأضاف الفنان عصام صاصا: “مصطفى كامل بيسمعنا كلنا.. وكان بيقول ما جايز العيال دي كويسة.. وقعد معانا وعملنا اجتماع”.

وتابع الفنان عصام صاصا: “النقابة كلها اتجددت لما أستاذ مصطفى كامل مسك.. بنروج بنلاقيه قاعد موجود فى أي مشكلة عندنا".

وكشف مطرب المهرجانات عصام صاصا أرباحه الحقيقية من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسر تفوقه على الهضبة عمرو دياب، موضحًا سبب نجاح محمد رمضان، قائلا: “ لما أرقامي على اليوتيوب والمنصات عدت عمرو دياب ومحمد رمضان متغرتش ولكن انبسطت”.

وأضاف: “عمري في حياتي ما حسيت ولا أعرف أنا ناجح قد إيه، مدير أعمالي معاذ اللي قالي إن أرقامي عدت عمرو دياب ومحمد رمضان، ودخلت شفت الفيديو، الموضوع كان عادي.. و بكسب من الفيديوهات على اليوتيوب، اللي بيقولك مش بيكسب يبقى بيضحك عليكي، أنا بكسشب ولكن مش اللي في خيال الناس”.

وتابع: “الناس فاكرة إني بكسب مليارات مفيش الكلام ده.. أنا عمر ما سألت أغنية ليا جايبه كام، أنا متعاون مع شركة تبع اليوتيوب حافظة حقوقي.. واتشرف أعمل دويتو مع محمد رمضان هو أكيد تعب في حياته بجد علشان كدة في اللي هوفيه ده.. أنا لو مكانه أو أي حد هيبقى مكانه هيبقى كدة”.

كما تطرق عصام صاصا، للحديث عن أكثر جماهيريًا هو أو ويجز، قائلًا: “أنا ممكن أكون موجود في الشارع أكترمن ويجز، لأن ممكن يكون بيعمل أغنية كل شهرين أو البوم.. لكن أنا ممكن في الشهر أعمل 10 أغاني، وبحبله أغنية البخت”.

وعلق مطرب المهرجانات عصام صاصا، على تصريحات الفنان محمود العسيلي الأخيرة، كاشفا تفاصيل الصلح بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا.

وقال عصام صاصا: “مشكلتي مع حمو بيكا كانت من خلال إدارة أعماله طول الوقت بيكرهني فيه، على الرغم من أني مكنتش أعرف حمو بيكا ولا قبلته غير مرة”.

وعن تفاصيل خلافه مع عمر كمال، أكد عصام صاصا: “كنت مضايق منه بسبب أني سجلت معاه أغنيتين، واتفقنا أن كل واحد هيأخد أغنيه عنده، أنا زلت الأغنية بتاعتي.. وبعد ما عمر كمال نزل الأغنية عنده اكتشفت أن صوتي اتشال من الأغنية وحمو بيكا صوته اللي دخل فيها.. والأغنية نزلت بصوت عمر كمال وحمو بيكا.. ولكن قفلت الأغنية على اليوتيوب أنا مش بسيب حقي”.

ورد عصام صاصا على تصريحات محمود العسيلي التلفزيونية الأخيرة، بأنه لا يعرف اسم المطرب الذي حقق أرقام عالية عبر موقع اليوتيوب، قائلا: “مزعلتش منه ولكن مفرقش معايا، أنت المفروض حد كبير وليك قيمتك متتكلمش مع حد متعرفوش.. وهو أكيد عارف أسمي لأن قبل ما يطلع في البرنامج بيومين.. حسن شاكوش كان عنده حفلة والعسيلي كان قاعد وشاكوش كنا كل واحد في طربيزة، وشاكوش رحب بيا وبيه، أكيد يعني عرف أننا فنانيين زي بعض".