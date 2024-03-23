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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيرش يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش.. شاهد

جوتيرش في مستشفى
جوتيرش في مستشفى العريش

وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، اليوم السبت إلى ‏‎‎‎‎‎‎‎مستشفى ‎العريش العام، في إطار زيارته إلى مدينة رفح المصرية تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والتقى أمين عام الأمم المتحدة ‎عددا من الجرحى الفلسطينيين المتضررين من الصراع في ‎غزة، من بينهم نساء وأطفال، والذين استقبلتهم ‎مصر لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وصل جوتيرش إلى مدينة رفح في شمال سيناء الواقعة على حدود قطاع غزة، في مستهل زيارته التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يكرر جوتيرش دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات الأسلحة، خاصة في غزة والسودان، ويتناول الإفطار في القاهرة مع عدد من اللاجئين من السودان الذين فروا من بلدهم بسبب الأعمال العدائية المستمرة، وسيؤكد على دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

وسيلتقي جوتيريش أثناء وجوده في القاهرة عددا من المسئولين المصريين، قبل أن يتوجه العاصمة الأردنية عمان، حيث سيزور مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، كما سيتناول الإفطار مع عدد من لاجئي فلسطين وموظفي الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية.

ومن المتوقع أن يعقد الأمين العام أثناء وجوده في عمان اجتماعات مع مسئولين أردنيين.

الاونروا جوتيريش مدينة رفح الجرحى الفلسطينيين مستشفي العريش

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