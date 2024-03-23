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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة .. محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بالمريوطية وميدان الجيزة  والتي تضم عدد كبير من خطوط النقل الداخلية وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار تحريك أسعار الوقود مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.


والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وطالبهم بالإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات تحدث في الموقف وأي استغلال من قبل السائقين مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة وذلك على مدار اليوم للتعامل الفوري معها مشددًا على عدم دفع سوى أجرة الركوب المحددة والمعلقة بالمواقف.


وشدد محافظ الجيزة خلال الجولة على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت . 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهاز السرفيس بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر على السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب مشددًا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.


وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف مؤكدًا أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.


وأشار محافظ الجيزة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة وأستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453 .


رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد واللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم و أشرف تامر رئيس حى الطالبية و ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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