خبير سياسات دولية: زيارة جوتيريش للعريش تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن زيارة جوتيريش للعريش تأتي تأكيدا لدعم مصر ودورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية.

وأكد أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القضية الفلسطينية لن تختفي من أجندة السياسة الخارجية المصرية، مشددا على أن إسرائيل تطلق النار على نفسها.

ولفت إلى أن مصر لم تبخل أن تظهر للعالم جميع ملامح زيارة جوتيريش الثانية، متابعا: “مصر نجحت في تغيير مفهوم العالم تجاه القضية الفلسطينية”.

وشدد على أن قيام إسرائيل باجتياح رفح سيكون بمثابة النهاية لدولة الاحتلال.