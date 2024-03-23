نائب محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس بالعياط لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت، مواقف السرفيس بمدينة العياط لمتابعة مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المواد البترولية.

وحرص نائب المحافظ علي لقاء عدد من الركاب للأطمئنان على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة وتبادل الحوار مع عدد من السائقين.

وشدد الشهابي على ضرورة الألتزام بالتعريفة الجديدة التي تمت أعتمادها.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

وتفقد النائب أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٤٢ شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط وبمحيط السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، ومسؤولي جهاز السرفيس وشركة مياة الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرية الطرق.

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