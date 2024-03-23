استقبله السيسي.. رئيس الإمارات يصل القاهرة برفقة وفد رفيع المستوى

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، إلى القاهرة في زيارة أخوية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في استقبال رئيس دولة الإمارات.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي.