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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جرعة زائدة من المنشطات.. أزمة قلبية تطيح بحياة بطل كمال الأجسام.. صور

بطل كمال الاجسام
بطل كمال الاجسام بالغربية

خيمت ملامح الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات المشاركة في مراسم تشييع جثمان الكابتن أيمن مجدي بطل كمال الأجسام، والذي توفي فجأة في نهار رمضان عقب أداء صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمسجد عوارة بمدينة طنطا .

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أزمة قلبية مفاجأة تودي بحياة بطل كمال الأجسام 

وكان الكابتن أيمن قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة على إثرها تم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين بعد ذلك تعاطيه جرعة زائدة من المنشطات والمكملات الغذائية تسببت في حدوث الأزمة.

كما خرجت الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد عوارة بطنطا، وتم تشييع الجثمان عقب ذلك وسط حالة من الذهول والحزن انتابت الجميع.

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الجدير بالذكر أن  صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك قد تحولت  إلى دفتر عزاء.

في ذات السياق أعرب عدد كبير من أصدقاء الفقيد عن حزنهم الشديد مؤكدين أنهم لم يستوعبوا الخبر حتى الآن رغم تشييع جثمانه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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