إخلاء عقار مدينة نصر المحترق من السكان.. فيديو

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقار مدينة نصر المحترق من السكان حفاظا على أرواحهم من امتداد النيران إلى باقي الشقق المجاورة للحريق.

واستعجلت النيابة العامة، سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان سبب اندلاع الحريق، والكشف عن وجود فعل فاعل في الحادث من عدمه.

وأمرت النيابة، بانتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق الذي أندلع في جراج عقار بالطابق الأرضي، ووصلت النيران إلى الطابق الأخير بالعقار.

مفاجأة في الحريق

و كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مدينة نصر، أن العقار يقع بمنطقة الواحة مكون من 12 طابق وأندلعت النيران في جراج العقار ووصلت إلى الطابق الأخير من خلال منور العقار وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية.

وكشفت معاينة النيابة، أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي.

شبّ منذ قليل حريق كبير التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران الجراج .

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .

على الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران .

فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات .

وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

