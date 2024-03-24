العينات مرتبطة بوزارة العدل.. عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل جديدة عن وثيقة الزواج

أكد عبد الصمد ماهر، الصحفي المتخصص في متابعة أخبار وزارة الصحة في “صدى البلد”، أن فحوصات الزواج أصبحت تتم بشكل موثق من وزارة الصحة، والموضوع أصبح به جدية، مشيرا إلى أن العينات أصبحت مرتبطة بوزارة العدل، والزواج لن يتم بدون الحصول على الشهادة، وليس بنتيجة الفحص.

وقال عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد"، أنه حال تبين إصابة أي من الزوجين بأي من الأمراض، يتم التوجيه للمراكز الطبية، ويتم شرح المخاطر التي يمكن أن تقع على أحد الزوجين حال إتمام الزواج، ولهما مطلق الحرية في النهاية في استكمال الزواج أم لا.

وأضاف الصحفي المتخصص في متابعة أخبار وزارة الصحة، أن أهم الفحوصات التي تتم قبل الزواج، هي الفيروسات الكبدية، وصورة دم كاملة، والأمراض غير السارية من الضغط والسكر والسمنة، وفحوصات الفيروسات.

وأشار عبد الصمد ماهر إلى أنه يمكن للمقبلين على الزواج الاتصال على الخط الساخن للمبادرة 15335، لاستعجال الفحوصات، وخروج النتيجة، مؤكدا أنه في حالات من تم الانفصال ورغبوا في الزواج مرة أخرى، يتم أيضا عمل فحوصات الزواج.