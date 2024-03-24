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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

مقتل جندي إسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جندي إسرائيلي في الكتيبة 932 من لواء ناحال، خلال اشتباك مع مقاتلي كتائب القسام في عملية داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمال القطاع.

وقالت الكتيبة: "ببالغ الحزن نعلن وفاة جندي من كتيبة "جرانيت" 932، الرقيب ليئور رافيف، مقاتل في وحدة "هارتيك" السرية العملياتية، وذلك خلال القتال في قلب قطاع غزة".

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال مقتل 597 عسكريا بين صفوفه، منهم 253 سقطوا منذ بداية الاجتياح البري في قطاع غزة في 26 أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي لواء ناحال مقاتلي كتائب القسام مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة

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