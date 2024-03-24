الخلافات الأسرية تنهي حياة طالب شنقًا في سوهاج

أقدم طالبًا في بداية العقد الثالث من العُمر، على إنهاء حياته شنقاً بغرفة داخل منزل أسرته، في الطابق الأرضي، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية التي شهدها آخر فترة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وجود جثة طالب تتدلى بحبل معلق بجنش حديدي بسقف غرفة بالطابق الأرضي بمنزله دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین انتهاء حياة المدعو “مينا. ف”، 20 سنة، طالب بمدرسة الثانوية، ويقيم دائرة المركز، وبمناظرة الجثة تبين أنه كان يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفادت والدته المدعوة “مريام. خ”، 47 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بقيام نجلها المذكور بالانتحار لسوء حالته النفسية بسبب خلافات أسرية، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الخنق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.