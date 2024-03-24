عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ عاملًا من الإصابة بعمى بسبب شظية

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بقسم العيون بالمستشفيات الجامعية، نجح في إنقاذ عين عامل من العمي المحقق، بعد إجراء عملية إزالة شظية حديد (رايش) اخترقت قرنية العين وادت الي تهتك في الشبكية.

وشدد على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بالمستشفيات الجامعية لعلاج جميع المصابين وعلي مدار الساعة الي ان يتم شفائهم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي استقبل "عامل" يعمل في تقطيع الحديد بالصاروخ بدون استخدام اي وسائل حماية مما أدي الي دخول "شظية" اخترقت جميع طبقات العين.

النيابة العامة تأمر بحبس شاب وشقيقته في سوهاج.. اعرف السبب

190 سرير عناية مركزة ومتوسطة بمستشفيات سوهاج الجامعية

جامعة سوهاج

وتسببت في تهتك في القرنية والعدسة والجسم الزجاجي لتستقر في الشبكية، مشيراً الي ان المستشفي الجامعي تعد القبلة الاولي التي يقصدها جميع حالات الطوارئ من كافة الجهات وعلي مدار ٢٤ ساعة بالمجان علي نفقة الدولة او الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

وقال الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن قسم العيون مجهز بأحدث "ميكروسكوب" جراحي ومزود بأحدث جهاز لاستئصال الجسم الزجاجي، فتم علي الفور استقبال المصاب وتقديم اعلي درجات الرعاية الطبية والمهنية حتى تماثله للشفاء، موجهاً شكر للفريق الطبي المعالج لما بذله من جهود مضنية وتدخل سريع ادي الي نتائج ايجابية.

وقال الدكتور محمود فاروق استاذ الشبكية، أن الفريق المعالج نجح إجراء عملية دقيقة اسفرت عن استئصال الجسم الزجاجي، والوصول الى قاع العين لإزالة الجسم الغريب وعمل كي للشبكية "بالليزر" لتجنب حدوث إنفصال شبكي وتم انقاذ عين المريض من العمى المحقق.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج العيون شظية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

موضوعات متعلقة

زيادة 15%.. التعريفة الجديدة للمواصلات في سوهاج

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة.. والحصيلة ترتفع لأكثر من 7755

هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام في رمضان بنية الصوم؟.. الأزهر يجيب

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

روسيا تعلق على التبرئة الأمريكية لـ أوكرانيا من هجوم كروكوس

إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل.. انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب "قانون التجنيد"

نجل الفنان حسن البارودي: السينما المصرية كانت تلقب بهوليوود الشرق.. ومصر نشرت الفن بالعالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ