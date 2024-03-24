إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه بطريق مصر أسيوط المغذي لقرية المنوات بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق العمل لإصلاح عطل مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط، قبل مدخل قرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بالخط لضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة بقرية المنوات.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات ورفع أي تجمعات للمياه لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وأكد أن أعمال الإصلاح تجري على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.