سعر الذهب اليوم 24-3-2024.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 24-3-2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,400 جنيه شراء 3,457 جنيها



عيار 22 بيع 3,117 جنيها شراء 3,169 جنيها



عيار 21 بيع 2,975 جنيها شراء 3,025 جنيها



عيار 18 بيع 2,550 جنيها شراء 2,593 جنيها



عيار 14 بيع 1,983 جنيها شراء 2,017 جنيها



عيار 12 بيع 1,700 جنيه شراء 1,729 جنيها



الاونصة بيع 105,740 جنيها شراء 107,517 جنيهات



الجنيه الذهب بيع 23,800 جنيه شراء 24,200 جنيه



الكيلو بيع 3,400,000 جنيه شراء 3,457,143 جنيها

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بعيد الأم في رمضان

عيار 24 بيع 3,543 جنيها شراء 3,600 جنيه



عيار 22 بيع 3,248 جنيها شراء 3,300 جنيه



عيار 21 بيع 3,100 جنيه شراء 3,150 جنيها



عيار 18 بيع 2,657 جنيها شراء 2,700 جنيه



عيار 14 بيع 2,067 جنيها شراء 2,100 جنيه



عيار 12 بيع 1,771 جنيهت شراء 1,800 جنيه



الاونصة بيع 110,183 جنيها شراء 111,960 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,800 جنيه شراء 25,200 جنيه



الكيلو بيع 3,542,857 شراء جنيها 3,600,000 جنيه



سعر الذهب اليوم 20-3-2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,406 جنيهات شراء 3,463 جنيها



عيار 22 بيع 3,122 جنيها شراء 3,174 جنيها



عيار 21 بيع 2,980 جنيها شراء 3,030 جنيها



عيار 18 بيع 2,554 جنيها شراء 2,597 جنيها



عيار 14 بيع 1,987 جنيها شراء 2,020 جنيها



عيار 12 بيع 1,703 جنيها شراء 1,731 جنيها



الاونصة بيع 105,918 جنيها شراء 107,695 جنيها



الجنيه الذهب بيع 23,840 جنيها شراء 24,240 جنيها



الكيلو بيع 3,405,714 جنيها شراء 3,462,857 جنيها



الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.