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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 24-3-2024.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 24-3-2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,400 جنيه شراء 3,457 جنيها


عيار 22 بيع 3,117 جنيها شراء 3,169 جنيها


عيار 21 بيع 2,975  جنيها شراء 3,025 جنيها


عيار 18 بيع 2,550 جنيها شراء 2,593 جنيها


عيار 14 بيع 1,983 جنيها شراء 2,017 جنيها


عيار 12 بيع 1,700 جنيه شراء 1,729 جنيها


الاونصة بيع 105,740 جنيها شراء 107,517 جنيهات


الجنيه الذهب بيع 23,800  جنيه شراء 24,200 جنيه


الكيلو بيع 3,400,000 جنيه شراء 3,457,143 جنيها

 

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بعيد الأم في رمضان 

عيار 24 بيع 3,543  جنيها شراء 3,600 جنيه


عيار 22 بيع 3,248 جنيها شراء 3,300 جنيه


عيار 21 بيع 3,100 جنيه شراء 3,150 جنيها


عيار 18 بيع 2,657 جنيها شراء 2,700 جنيه


عيار 14 بيع 2,067 جنيها شراء 2,100 جنيه


عيار 12 بيع 1,771  جنيهت شراء 1,800 جنيه


الاونصة بيع 110,183 جنيها شراء 111,960 جنيها


الجنيه الذهب بيع 24,800 جنيه شراء 25,200 جنيه


الكيلو بيع 3,542,857 شراء جنيها 3,600,000 جنيه
 

سعر الذهب اليوم 20-3-2024 في رمضان 

عيار 24 بيع 3,406 جنيهات شراء 3,463 جنيها


عيار 22 بيع 3,122 جنيها شراء 3,174 جنيها


عيار 21 بيع 2,980 جنيها شراء 3,030 جنيها


عيار 18 بيع 2,554 جنيها شراء 2,597 جنيها


عيار 14 بيع 1,987 جنيها شراء 2,020 جنيها


عيار 12 بيع 1,703 جنيها شراء 1,731 جنيها


الاونصة بيع 105,918 جنيها شراء 107,695 جنيها


الجنيه الذهب بيع 23,840 جنيها شراء 24,240 جنيها


الكيلو بيع 3,405,714 جنيها شراء 3,462,857 جنيها
 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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