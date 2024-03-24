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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. بسمة بوسيل تكشف أسباب انفصالها عن تامر حسني

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، في حوار من القلب للقلب، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، وتناولت للمرة الأولى أسباب انفصالها عن الفنان تامر حسني، زوجها السابق، والد أولادها الثلاثة، على الرغم من استمرار علاقتهما في الود حتى الآن.

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وعن أسباب الانفصال، أكدت بسمة بوسيل، أنها عقب مدة طويلة علمت جيدا أن الأمر متعلق بها، والمشكلة لديها: «احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايما محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدا بالأشخاص، ودي أزمتي».

وأوضحت أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل: «روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية».

بسمة بوسيل الفنانة بسمة بوسيل الفنان تامر حسني الإعلامية منى عبدالوهاب زوجة الفنان تامر حسني منى عبدالوهاب

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