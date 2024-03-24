رسالة قوية للشركات.. إجراء عاجل من الحكومة بشأن أسعار السلع |فيديو

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.



وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، "رئيس الحكومة وجه رسالة قوية للشركات بأهمية خفض أسعار السلع بالتزامن مع خفض سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار الوقود سيوازنه الانخفاض في سعر العملة،، باعتبار التسعير كان على أساس أسعار العملات في السوق الموازية.

وأوضح أن الأسعار لن ترتفع بعد تحريك أسعار الوقود، واجتماع رئيس الوزراء اليوم استعرض تقارير يومية حول الأسعار لكل السلع.

وأشار "اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي"، موضحا: "سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق".