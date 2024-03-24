إحنا خدامين الشعب.. وزير التعليم لأحمد موسى: حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان فورا

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الطلاب المصريين المقيمين في السودان، بعد توقف الدراسة هناك.



وأعلن الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تواصل بشكل خاص مع وزير التربية والتعليم، والذي أكد له بأنه سيتم العمل بشكل فوري لحل تلك الأزمة في أقرب وقت.

وأضاف: " الوزير ناشد الطلاب العائدين من السودان بتسجيل شكواهم على موقع الوزارة؛ للعمل على حلها بشكل سريع وفوري".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى: وزير التعليم قال إحنا خدامين الشعب المصري، وسنحل أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان، معقبا: "الدولة مش بتسيب ولادها".