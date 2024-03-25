نائب محافظ الجيزة يتفقد شوارع الحوامدية وموقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة مسائية لتفقد شوارع مدينة الحوامدية للاطمئنان علي المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات.

حيث بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد شوارع صلاح سالم وجمال عبد الناصر وطريق ١١ والجمهورية والنزهة وطريق مصر أسيوط ومتولي الشعراوي سيرا على الأقدام لمتابعة حالة النظافة والأشغالات مشددا على ضرورة رفع القمامة أولا بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك للأرتقاء بالمنظومة وللحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ موقف سرفيس طريق ١١ بمدينة الحوامدية لمتابعة مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المواد البترولية.

كما حرص الشهابي على لقاء عدد من الركاب للاطمئنان علي مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة

وتبادل الحوار مع عدد من السائقين.

مشددا على ضرورة الألتزام بالتعريفة الجديدة التي تمت اعتمادها.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال الصرف الصحي بشارع صلاح سالم.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها مع مراعاه الجودة في تنفيذ الأعمال.

و ألتقى نائب المحافظ بعدد كبير من مواطني القرية لبحث مطالبهم وشكاوهم مؤكدا أن الشكاوي سيتم فحصها فورا والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته هاني السيسي

رئيس مدينة الحوامدية، وشريف أبو هميلة نائب رئيس جهاز السرفيس للمنطقة الجنوبية، والمهندس محمد حسين، مدير عام الصرف الصحي بالحوامدية وأبو النمرس.

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