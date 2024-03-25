اليونيسف: المجاعة في غزة وشيكة والأطفال يموتون من الجفاف وسوء التغذية

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل، اليوم الإثنين، إن المجاعة وشيكة في شمال غزة، ويموت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

وأضافت راسل عبر صفحتها على منصة إكس: "يجب أن تتمتع منظمات الإغاثة في غزة بإمكانية الوصول الكامل والآمن للوصول إلى الأطفال والأسر المحتاجة في كل مكان في القطاع".

وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، إلى أن حياة الأطفال وصحتهم في غزة على المحك.

وفي وقت سابق، حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، من تزايد أعداد الأطفال الرضع الذين على “حافة الموت” بسبب الجوع الحاد.

وقالت هاريس في تصريحات لها: "ما يخبرنا به الأطباء والعاملون الطبيون هو أنهم يرون، آثار المجاعة، وإنهم يرون أطفالاً حديثي الولادة يموتون ببساطة لأن لديهم وزن منخفض للغاية عند الولادة".

وأضافت أن هناك عدداً متزايداً من النساء الحوامل اللاتي يعانين من نقص الوزن بشكل خطير أيضاً، وذلك في حين أن الأطفال الصغار والرضع هم من بين الأقل قدرة على التغلب على الجوع المزمن.