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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد تطوير محور المنصورية.. صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية بدءا من منزل الطريق الدائري وحتى كوبري عز نطاق حي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال . 
وأشار محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار مشروع رفع كفاءة وتطوير وتجميل حوض ومحور المنصورية وتحقيق نقلة حضارية شاملة بمحيطه لكونه أحد المحاور المرورية الهامة المؤدية الي العديد من المقاصد السياحية بالمحافظة.


وأضاف اللواء أحمد راشد أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطريق وجانبيه والجزيرة الوسطى وتحديث منظومة الإنارة والمرور والبنية التحتية وشبكة صرف مياه الأمطار وتحسين الوجهة الحضارية وذلك بطول ٢ كم .


ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لمنع تراكم المخلفات وناتج الأعمال بمحيط أعمال التطوير ورفعها أولا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع مراعاة تنفيذ وصلات للمرافق وأكشاك الكهرباء وإظهارها بالمظهر اللائق والذى يتلائم مع أعمال التطوير والإنتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة.


رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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