فلكلور واحاتي في احتفالات ليالي رمضان بالوادي الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن البرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة الثقافة.

وشهدت مكتبة مصر العامة عروضا فنية متنوعة لفرقتي الطفل والخارجة للفنون الشعبية تضمنت مجموعة من رقصات الفلكلور الواحاتي وسط تفاعل كبير من الحضور.

أعقبها باقة من الأغاني الوطنية والدينية لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان سمير خاطر، بجانب مقتطفات من التواشيح والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد فرغلي.

فيما نظم نادي أدب قصر ثقافة الخارجة أمسية تضمنت إلقاء قصائد شعرية ذات طابع رمضاني، إلى جانب بعض القصائد الوطنية لعدد من المواهب الشابة.

وضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة بعنوان "صوموا تصحوا" ناقش خلالها الشيخ أحمد علي أهمية الصيام لصحة الإنسان تلاها بعض الابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل أحمد محمود، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وفقرة اكتشاف مواهب الشابة في الإلقاء الشعري والغناء والإنشاد والتمثيل.

من ناحية أخرى أعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد لقاء بعنوان "دور الإسلام في نبذ العنف والإرهاب" أكد خلاله القذافي سليم مدير مدرسة بغداد الإعدادية، أهمية نشر القيم الإيجابية في المجتمع، تلاها فقرة ابتهالات دينية وورش فنية للأطفال، وأقام بيت ثقافة بلاط محاضرة بعنوان "الإدمان الإلكتروني وتأثيره على الأطفال والمراهقين" تحدث خلالها زكريا محمد عن أسباب الإدمان الإلكتروني وأضراره المترتبة على الصحة النفسية، وما ينتج عنه من خلل فى العلاقات الأسرية، كما قدمت فقرة إنشاد ديني وورشة تصميم فانوس، بجانب عرض فني لفريق كورال أطفال بيت ثقافة بلاط تضمن باقة من الأغاني الرمضانية نالت إعجاب الجمهور.

فيما شهد قصر ثقافة الخارجة عددا من الورش الفنية منها ورشة عمل مجسمات لشخصيات رمضانية، بجانب ورشة تصميم فانوس رمضان بالطين الأسواني، وفقرة ألعاب ذهنية للأطفال ذوي القدرات الخاصة.