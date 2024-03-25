استمرار بيع السلع المخفضة بمبادرة كلنا واحد بواحة سيوة

أكد محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوه استمرار عملية البيع في منفذ بيع مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة، بجوار بنك القاهرة بسيوة .



وأضاف أن ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و اللواء السيد سلطان

مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح بالتنسيق مع الدكتورة هند مساعد مدير عام اداره التموين بمطروح بتوفير منافذ بيع للسلع الغذائية وغير الغذائية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .



وأشار إلى استمرار بيع السلع المعروضة بالمنفذ بأسعار مخفضة، التى اشتملت على اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والسكر، وزيت الطعام، والجبن والعسل والمكرونه وغيرها من المستلزمات.



وأوضح رئيس المركز أن الدولة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، بجميع القرى والمراكز بجودة وبأسعار مناسبة حيث تم فتح منفذ متنقل لبيع السلع المخفضة بقرية ابوشروف الواقعة على بعد ٣٠كم من المدينة ووسط فرحة غامرة لأهالي القرية.



وأضاف رئيس مجلس ومدينة سيوة بأنه سيتم التوسع فى فتح مزيد من المنافذ التموينية لخدمة أهالى سيوة ، حيث سيتم افتتاح باقي المنافذ بقرى سيوة خلال المرحلة المقبلة علي ان يستمر البيع في باقي القري للتخفيف عن كاهل المواطنين، والتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة،.

وأكد على أن الأجهزة الرقابية تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار السلع داخل الأسواق.