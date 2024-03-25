نبيلة مكرم تشارك في حفل إفطار المطرية ..صور

شاركت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة في حفل الإفطار السنوي الجماعي لأهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية للسنة العاشرة على التوالي.

وسيطرت أجواء من الاحتفالات على شباب المنطقة خلال تجهيز مائدة إفطار المطرية .

مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية ترصد حكاية تمتد على مدى 8 سنوات حيث قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر.

وينطلق إفطار المطرية الجماعي في 15 رمضان كل عام، ويشارك في تجهيز الفطار سكان المنطقة ويتم توزيع الأدوار علي عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويشترك أيضا كبار السن في تجهيز هذا الفطار الكبير ويتم تمويل هذا الفطار من جميع سكان المنطقة ليخرج في أفضل صوره له.