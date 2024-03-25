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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

نقل مصابين
نقل مصابين

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى علي الطريق الحر بعد البوابات اتجاة بنها بنطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.
تلقي مدير أمن القليوبية اخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الحر بعد محطة وقود مشتهر إتجاه بنها بنطاق المحافظة تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين 12 حالة إصابة تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى.
فيما يقوم رجال المررو بتنحية السيارات المشاركة في الحادث من علي الطريق واعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري علي الطريق. 
واوضحت التحريات الاولية أن السبب في الحادث هو السرعة الزائدة التي تسببت في وقوع حادث التصادم،  فيما يتم التحقيق في الواقعة وسؤال المصابين حول الحادث واعداد تقرير بشأن حالتهم الصحية.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مستشفى بنها بنها

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