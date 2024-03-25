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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش هقدر اتقبلها.. رد فعل مي عمر في حالة خيانة محمد سامي لها

محمد سامى ومى عمر
محمد سامى ومى عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن طريقة غيرتها على زوجها المخرج محمد سامي قائلة: "أنا بغير بس مبحبش أبيّن، بغير من حاجات هبلة، وبقول أنا اضايقت لو حصل حاجة معينة، وهو محترم وبيراعي الحتة دي".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "لو حصل من محمد سامي حاجة، هيبقى رد فعلي كبير، لأن الخيانة مش حاجة سهلة ومش هقدر اتقبلها، وانا مش همشي ورا الاشاعات، ولو وصل الأمر للخيانة مستحيل اعمل نفسي مش واخدة بالي، ومقدرش ابقى مع واحد بيخوني، ومش حاسة اني هقدر استحمل الخيانة، ومش بغير من حبه لبناته".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

عرضت منصة شاهد، الحلقة السادسة عشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، والأخيرة، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تعلم نعمة (مي عمر) بخبر حملها من زوجها صلاح (أحمد زاهر) من طبيبها المعالج، ولكنها تستكمل خطة الانتقام بالقانون من صلاح.

تقوم نعمة بالاتصال بـ صلاح وتخبره أن زوجته الثانية سارة (أروى جودة) باتت في سرير ياسين الألفي (عماد زيادة) وينفعل صلاح ويذهب إلى فيلا ياسين الألفي، ويجد سارة خارجة منها بسيارتها فيتتبعها بتاكسي.

تذهب سارة وتودع الأموال التي حصلت عليها من ياسين الألفي في البنك، فيظن صلاح أنها أمواله التي سُرقت منه، فيذهب إلى سارة في الشقة ويحدها تتحدث مع ياسين.

يتشاجر صلاح مع سارة، بينما المكالمة التي بين الأخيرة وياسين لاتزال سارية، فيتجسس ياسين ونعمة على مشاجرة سارة وصلاح.

يقوم صلاح بقتل سارة بعدما رفضت أن تعطي له الأموال، وعلى الفور تُبلغ نعمة قسم شرطة مصر الجديدة بالواقعة، بينما تذهب والدة محمد (سلوى عثمان) إلى قسم شرطة المعادي لتبلغ عن صلاح الذي قتل ابنها محمد.

يقوم صلاح بوضع جثة سارة في السيارة ويسرق كاميرا المراقبة من الشارع، في الوقت الذي تصل فيه الشرطة وتضبطه متلبسا بالجريمة وينهار صلاح.

تذهب نعمة إلى صلاح في النيابة وتعده بأن يحصل على حكم الإعدام، وتخبره أنها أقامت دعوى خلع ضده، بينما تخبر ياسين الألفي بأنها حامل ولن تستطع اجهاض حملها، فيساندها ياسين ويخبرها أنه سيتزوجها وأن ابنها سيصبح مثل ابنه.  

وتختتم أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، بالحكم على صلاح بالاعدام، وزواج نعمة من ياسين الألفي بعد ولادتها. 

الإعلامية أميرة بدر الفنانة مى عمر المخرج محمد سامي محمد سامى مي عمر

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