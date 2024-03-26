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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عبدالحميد: حسام حسن كان يسعى لتدريب المنتخب وعينه على التتويج بكأس العاصمة

صدى البلد

عبر أمير عبد الحميد، نجم الأهلي السابق عن سعادته بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفوز على نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر خطوة مهمة نحو الأفضل

 

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور":" حسام حسن حقق الفوز على نيوزيلندا، وحقق ما كان يحتاجه، وكان عينه على المكسب".

 

وتابع: "حسام حسن عينه على البطولة، وكان يسعى لتولي تدريب المنتخب الوطني منذ فترة".

 

وأكمل: "الجمهور المصري سعيد بتواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتحقيق بطولة من مباراتين ستحسب له وستؤخذ عليه في حال الفشل في التتويج بها".

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