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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على مواقف السرفيس والطرق لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بالجيزة

متابعة الالتزام بالتعريفة
متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحملات التي تم تنفيذها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز والمدن، من خلال المرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق  تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة، والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وكلف  المحافظ رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بمتابعة جميع المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين. 

وشدد على عرض ضرورة تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز. 

ووجه اللواء أحمد راشد مسئولي جميع مواقف السرفيس  بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات من قبل بعض السائقين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال جهاز السرفيس. 

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

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