بشار الأسد يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في البحرين

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي الرئيس بشار الأس دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية المقرر انعقادها في البحرين في 16 مايو .

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تسلم الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة خطية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأشارت الرئاسة السوري إلى أن الرسالة تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في 16 مايو المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأضافت أن سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، هو من سلّم الدعوة للرئيس الأسد.