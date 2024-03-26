طفل يسأل: ليه الستات ناقصات عقل ودين وعلي جمعة يجيب

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب ليه الستات ناقصات عقل ودين كما جاء في حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع، اليوم الثلاثاء: "سبب الحديث ده، إن ربنا خفف عن المرأة وواقف معاها، وهذا فى قضيتين وهما الصلاة والصيام، وربنا سبحانه وتعالى اشترط فيهما الطهارة، والبنت بتحصل عندها بعد البلوغ الحيض وده بيقعد عندها ممكن يوم وممكن 15، فلا تجي تصلى فنقول لها سيبى الصلاة والصوم فى الأيام دى طاعة وعبادة لله، والصوم تقضيه بعد كده ولو صامت لا يقبل لها صيام وارتكبت حراما".

وتابع: "فى جزء من حياة المرأة اتخفف عنها التكليف فى عدد الصلوات فآدى النقصان بتاع الدين، وكمان فى الإشهاد بنجيب 2 رجالة و2 ستات، وسيدنا النبي بيقول فى مزاح مع السيدات عندكم حتة ناقصة فى الدين والشهادة، نقص عقلها فى الشهادة ونقص دينها فى ترك الصلاة والصيام".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.