عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طفل يسأل: ليه الستات ناقصات عقل ودين وعلي جمعة يجيب

صدى البلد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب ليه الستات ناقصات عقل ودين كما جاء في حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع، اليوم الثلاثاء: "سبب الحديث ده، إن ربنا خفف عن المرأة وواقف معاها، وهذا فى قضيتين وهما الصلاة والصيام، وربنا سبحانه وتعالى اشترط فيهما الطهارة، والبنت بتحصل عندها بعد البلوغ الحيض وده بيقعد عندها ممكن يوم وممكن 15، فلا تجي تصلى فنقول لها سيبى الصلاة والصوم فى الأيام دى طاعة وعبادة لله، والصوم تقضيه بعد كده ولو صامت لا يقبل لها صيام وارتكبت حراما".

وتابع: "فى جزء من حياة المرأة اتخفف عنها التكليف فى عدد الصلوات فآدى النقصان بتاع الدين، وكمان فى الإشهاد بنجيب 2 رجالة و2 ستات، وسيدنا النبي بيقول فى مزاح مع السيدات عندكم حتة ناقصة فى الدين والشهادة، نقص عقلها فى الشهادة ونقص دينها فى ترك الصلاة والصيام".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة برنامج نور الدين ليه الستات ناقصات عقل ودين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الصهيوني السابق: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها بسبب نتنياهو

هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد

تحايل وتحـ.رش.. مفاجآت عن المتهم بقتل حبيبة الشماع والسائق يرد

واشنطن بوست: الخلاف يتسع بين بايدن ونتنياهو بعد قرار مجلس الأمن

هل يجوز الاعتكاف في المنزل بدلا من المسجد لظروف العمل.. المفتي يجيب

"أبواب الخير" تقدم الدعم لـ 6 ملايين مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ