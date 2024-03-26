عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة.. تفاصيل

تأشيرة العمرة
تأشيرة العمرة

تسعي المملكة العربية السعودية لتقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك وغيرها من المنصات.

 منصة نسك

تعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام، إيمانًا منها أنها صاحبة دور هام يجب العمل على مراعاته بأفضل شكل ألا وهو الحج لكل راغبٍ.

txt

لو معتمر مصري.. اعرف خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

txt

مجانا.. طريقة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

الاستعلام عن تأشيرة العمرة

 الاستعلام عن تأشيرة العمرة من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين المتوجهين للمملكة والذين يذهبون لأداء الحج والعمرة، لذلك وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خطوات بسيطة للاستعلام.

خطوات بسيطة للاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم جواز السفر


- تبدأ أولي الخطوات بفتح الموقع الرسمي الخاصة بمنصة «إنجاز» وموقع وزارة الخارجية السعودية .

- تحديد الجنسية التي تنتمي إليها ورقم جواز السفر الخاص بك ونوع التأشيرة وجهة القدوم.

- في هذه الخطوة يتم الضغط على اختيار المعتمرين من القائمة الرئيسية.

- فى هذه يتم كتابة الكود المرئي في المكان المخصص لك.

- الضغط على خانة الاستعلام.

خطوات للاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الإقامة

- فتح موقع منصة إنجاز .

- يقوم الراغب بالاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر اختيار  نوع الاستعلام ثم أضف رقم الطلب الذي استعلمت عنه.

- انقل الرمز الموجود أمامك بطريقة صحيحة من على الشاشة، ثم الضغط على خانة الاستعلام.

- ستظهر لك كل البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة العمرة

- يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمتقدم لدخول المملكة.

- يمكن للأشخاص التقدم لطلب الحصول على التأشيرة لدخول أراضي المملكة عن طريق موقع وزارة الخارجية.

- يجب على المتقدم تقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح لدخول البلاد.

- من المهم أن يحتوي جواز السفر على صفحتين فارغتين على الأقل.

- يدفع المتقدم جميع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

- يجب على المتقدم تصوير جميع الأختام الموجودة في جواز السفر والتأشيرات أيضًا.

txt

بدون تأشيرة.. دول يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط

txt

مجانا.. طريقة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز


تأشيرة المرور

تتيح تأشيرة المرور  للمسافرين التوقف لمدة 96 ساعة. ويمكن هؤلاء، في حال الحجز على متن رحلات الخطوط السعودية وطيران ناس، الإقامة لمدة ليلة واحدة في أحد الفنادق واستكشاف المملكة وأداء مناسك العمرة.

تأشيرة العمرة استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية استعلام عن تأشيرة عمرة باركود تأشيرة العمرة خطوات استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

موضوعات متعلقة

أسعار العمرة 2024| تفاصيل زيادة التكلفة لـ75 ألف جنيه.. وضوابط سعودية جديدة بشأن رمضان

لو معتمر مصري.. اعرف خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية

ترشيحاتنا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

بسبب 125 ألف جنيه.. أمن الدولة العليا تحيل مدير إدارة المحاجر للمحاكمة

لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبري صحارى الأهرام

شهادة عضو الرقابة الإدارية تفضح فساد قاضي نجع حمادي المتهم بالرشوة|خاص

رئيس الأركان الصهيوني السابق: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها بسبب نتنياهو

هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ