خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة.. تفاصيل

تسعي المملكة العربية السعودية لتقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك وغيرها من المنصات.

منصة نسك

تعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام، إيمانًا منها أنها صاحبة دور هام يجب العمل على مراعاته بأفضل شكل ألا وهو الحج لكل راغبٍ.

الاستعلام عن تأشيرة العمرة

الاستعلام عن تأشيرة العمرة من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين المتوجهين للمملكة والذين يذهبون لأداء الحج والعمرة، لذلك وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خطوات بسيطة للاستعلام.

خطوات بسيطة للاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم جواز السفر



- تبدأ أولي الخطوات بفتح الموقع الرسمي الخاصة بمنصة «إنجاز» وموقع وزارة الخارجية السعودية .

- تحديد الجنسية التي تنتمي إليها ورقم جواز السفر الخاص بك ونوع التأشيرة وجهة القدوم.

- في هذه الخطوة يتم الضغط على اختيار المعتمرين من القائمة الرئيسية.

- فى هذه يتم كتابة الكود المرئي في المكان المخصص لك.

- الضغط على خانة الاستعلام.

خطوات للاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الإقامة

- فتح موقع منصة إنجاز .

- يقوم الراغب بالاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر اختيار نوع الاستعلام ثم أضف رقم الطلب الذي استعلمت عنه.

- انقل الرمز الموجود أمامك بطريقة صحيحة من على الشاشة، ثم الضغط على خانة الاستعلام.

- ستظهر لك كل البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة العمرة

- يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمتقدم لدخول المملكة.

- يمكن للأشخاص التقدم لطلب الحصول على التأشيرة لدخول أراضي المملكة عن طريق موقع وزارة الخارجية.

- يجب على المتقدم تقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح لدخول البلاد.

- من المهم أن يحتوي جواز السفر على صفحتين فارغتين على الأقل.

- يدفع المتقدم جميع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

- يجب على المتقدم تصوير جميع الأختام الموجودة في جواز السفر والتأشيرات أيضًا.



تأشيرة المرور

تتيح تأشيرة المرور للمسافرين التوقف لمدة 96 ساعة. ويمكن هؤلاء، في حال الحجز على متن رحلات الخطوط السعودية وطيران ناس، الإقامة لمدة ليلة واحدة في أحد الفنادق واستكشاف المملكة وأداء مناسك العمرة.