الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

تقوم الدولة من خلال أجهزتها المختلفة بتوفير كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم، وتعمل الحكومة جاهدة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم اليوم

كيلو اللحمة بـ250 جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة معدلات ضخ اللحوم اليوم الثلاثاء، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين مع زيادة معدلات الاستهلاك طوال شهر رمضان الكريم مع طرح كيلو لحوم السودانية بـ 250 جنيها.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت.

وعقد مدبولي، اجتماعا مع المصنعين والتجار، بشأن تخفيض أسعار السلع، واتفق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ.

وأكد التجار لرئيس الوزراء، خلال الاجتماع تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار قائلين: الزيت والفول والعدس والأرز أسعارها انخفضت.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب ايضا استمرار التعاقد على شراء السلع الأساسية في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

شهدت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2024، استقرارا ملحوظا داخل المحلات والمنافذ الاستهلاكية، وياتي ذلك في ظل تراجع معدلات الشراء من قبل المواطنين، وجاءت الأسعار كالتالي: