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مرأة ومنوعات

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن غش اللحم المفروم بمادة تحذر منها لدي بعض معدومي الضمير في الأسواق، ناصحة بضرورة متابعة مراحل فرم اللحم، وشارءها من تجار ذو ثقة.

 

وقالت رئيس قسم الارشاد البيطري في منشورها  لها على حسابها على فيسبوك:" أسعار اللحمة زادت ويزيد الغش بالأسواق عند بعض معدومي الضمير، ولذلك لابد من بعض الاحتياطات لشراء لحم مفروم سليم ليس به أي شكوك".

 

ونصحت باتباع التالي: “أن تكون اللحم من جزار مضمون وتقطع اللحمة وتفرم بوجودك ويكون مكان نظيف لأن أي لحم مجرد فرمه لايظهر به  دهن وكل المعالم تختفي حتي إذا كانت بها علامات تبين نوع اللحم”.

وقالت إنه عند فرم اللحمة تتلاشي مع إضافة بهارات وألوان التى تزيل رائحة ولون اي لحم غريب سواء كان لحم كلاب أو لحم حمير  وأي لحم غير صحي، والطريقة الوحيدة بعد الفرم هو مجموعة تحاليل تتم بعملية تسمي البلمرة ودي بمعرفة أطباء بيطرين لمعامل التحاليل الخاصة لذلك ويكون ذلك ضمن حملات للمرور علي محلات اللحوم والجزارة  وتسجل محاضر واعدامات لاي لحوم مفرومة غير معروف مصدرها.  

وتابعت:" اوعي تشتري لحم مفروم جاهز تقطعي لحمة وافرميها قدام عينك.. اللون الوردي للحوم المفرومة  بيخدعنا  وبيشدنا نشتري بس فيه نوع من الغش يسمي غش اللحوم بالنيتريت والنترات.. ويكون اللحم المفروم لونه أحمر وملفت للنظر والسبب هو اضافة مادة النترات و النيتريت الذي يحسن لون اللحوم و النكهه  وتقلل الرطوبة فبتمنع نمو البكتيريا قبل تجميد اللحوم".

 

وأكملت تحذيرها: "ليست اللحوم المفرومة فقط و منتجاتها  مثل  الكفتة والبورجر يتعرض للغش عن طريق إضافة الأنسجة الضامة و الأوتار و الأجزاء الصلبة في الحيوان بعد طحنها ومعاملتها بمادة هيدروكسيد الأمونيوم اللي أساسها أمونيا والأجزاء ليس لها اي قيمة غذائية إضافة إلى أن هيدروكسيد الأمونيوم يتحول في ظروف معينة لنترات أمونيوم و هي مادة سامة.


وفي الختام قالت: نصيحتنا في النهاية انكم تشتروا اللحوم من أماكن موثوق فيها حفاظا على صحتكم و صحة ولادكم..لذلك اشتري لحم من مكان موثوق من جزار معروف لحم مختوم ونظيف وابتعدي عن التسمم الغذائي". 

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