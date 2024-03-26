بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوات إرشادية بالبدرشين|شاهد

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بتنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية وارشادية لخدمة صغار المربين بناحية قرية المنوات بمركز ابوالنمرس.

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة و دعم المربيين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة و حماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وأسفرت أعمال القافلة عن ما يلي:

-علاج عدد 274 حيوان امراض باطنة

-فحص عدد 38 ابقار وجاموس للأمراض التناسلية

-تجريع عدد ٥٠٠ راس حيوان ضد الطفيليات الداخلية

-رش عدد ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية

-أخذ ٣٥ عينة دم للفحص للأمراض المشتركة

-علاج عدد ١٠٢٤ طيور وارانب

-عمل ندوة إرشادية عن أهمية التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية والوقاية ضد المرض وأهمية التأمين الصحي.

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