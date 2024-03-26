عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوات إرشادية بالبدرشين|شاهد

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بتنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية وارشادية لخدمة صغار المربين بناحية قرية المنوات بمركز ابوالنمرس.

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة و دعم المربيين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة و حماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.
وأسفرت أعمال القافلة عن ما يلي:

-علاج عدد 274 حيوان امراض باطنة 

-فحص عدد 38 ابقار وجاموس للأمراض التناسلية

-تجريع عدد ٥٠٠ راس حيوان ضد الطفيليات الداخلية

-رش عدد ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية 

-أخذ ٣٥ عينة دم للفحص للأمراض المشتركة 

-علاج عدد ١٠٢٤ طيور وارانب 

-عمل ندوة إرشادية عن أهمية التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية والوقاية ضد المرض وأهمية التأمين الصحي.

WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.02 PM
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.03 PM
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.04 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.04 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.04 PM
WhatsApp Image 2024-03-26 at 4.50.04 PM
مديرية الطب البيطري بالجيزة قافلة بيطرية علاجية خدمة صغار المربين قرية المنوات مركز ابوالنمرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة على مواقف السرفيس والطرق لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بالجيزة

المدفن الصحي بشبرامنت.. نقلة حضارية كبيرة للتخلص الآمن من المخلفات بالجيزة |شاهد

محافظة الجيزة تخصص أرقاماً للإبلاغ عن مخالفات التعريفة الجديدة للسيارات.. تعرف عليها

محافظ الجيزة يتفقد تطوير محور المنصورية.. صور

نائب محافظ الجيزة يتفقد شوارع الحوامدية وموقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

توزيع 43 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة

إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه بطريق مصر أسيوط المغذي لقرية المنوات بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق باخرة نيلية|صور

ترشيحاتنا

سيارة تدهس متسولا في القاهرة الجديدة.. شاهد

تراجع كبير في بورصة الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض

كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء |فيديو

سلع أساسية أسعارها نزلت بالفعل .. كيف نسفت الحكومة الاحتكار وأنهت جشع التجار؟

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك ردا على إطلاق 50 صاروخا من حزب الله

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ