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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجهودات كبيرة لجهاز السرفيس بالجيزة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. تفاصيل

تفتيش جهاز السرفيس
تفتيش جهاز السرفيس بالجيزة على السيارات

تبذل مجهودات كبيرة، وانتشار واسع على الأرض في كل المواقف والطرق والمحاور، لجهاز السرفيس والنقل الجماعي في محافظة الجيزة، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة، والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية يوم الجمعة الماضية.

وذلك لمنع إستغلال السائقين للمواطنين وفرض مبالغ إضافية أو زيادة للأجرة لم يتم اعتمادها، كما يقوم رجال جهاز السرفيس تحت إشراف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة، بتوعية المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن المعلنة وتعريفهم بقيمة الأجرة الجديدة المقررة وفقاً لخط سيرهم وكذلك توعيتهم بالإبلاغ فوراً عن أي مخالفات لتعريفات الركوب الجديدة.

حيث يقوم جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في الجيزة، بمتابعة جميع المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

كما يتم إعداد تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها على كل الطرق والمواقف وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز، وعرضه على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما يقوم رجال جهاز السرفيس بوضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

من ناحية آخرى يطلع محافظ الجيزة يومياً، على جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات من قبل بعض السائقين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال جهاز السرفيس.

كما تم تشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

كان قد عتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول،بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح اللواء أحمد راشد، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين ١٠ الي 15 %  .

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جهاز السرفيس والنقل الجماعي محافظة الجيزة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة زيادة أسعار المواد البترولية أسعار المواد البترولية رئيس جهاز السرفيس

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