أخبار التوك شو|الخارجية الأمريكية: أي اجتياح لرفح الفلسطينية يترك إسرائيل في عزلة دولية.. رسالة غير متوقعة من حسين الشحات للاعب بيراميدز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

سعاد صالح: عدة الأرملة قد تنتهي بعد يوم واحد من وفاة زوجها

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن موضوع العدة للأرملة في هذا الزمان قد يختلف فيه، وذلك بسبب التطور العلمي، فمن الممكن أن يتم عمل كشف "سونار" لمعرفة هل هي حامل أم لا؟.

مدحت شلبي: مرتضى منصور مشكلته أنه حاطط الخطيب في دماغه

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إنَّ المستشار مرتضى منصور رجل له إنجازاته التي لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما له إخفاقات لا تخفى على أحد، ويؤخذ عليه أنه دائمًا ما وضع النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب نصب عينيه، لدرجة كانت هناك العديد من المكالمات الخاصة التي جمعت بينهما ومحورها مكانة رئيس النادي.

خناقة بين العرافة ونزار الفارس: ليه فيديوهاتك تعتمد على جسد المرأة؟ |فيديو

سألت الإعلامية بسمة وهبة نزار الفارس خلال مشاده كلامية بينهم على الهواء، قائلة:" ليه معظم فيديوهاتك اللي أنت فرحان بيها تعتمد على المرأة و جسدها و إثارة المرأة و الأسئلة الغير لائقة للمرأة؟

الخارجية الأمريكية: أي اجتياح لرفح الفلسطينية يترك إسرائيل في عزلة دولية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن البيان الإسرائيلي الذي يقول إن قرار مجلس الأمن عرقل محادثات تبادل المحتجزين "غير دقيق"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

كشف أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، عن ترتيب أفضل اللاعبين لقيادة الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، قائلا "بالنسبة لي أكرم توفيق في المركز الأول، ثم عمر كمال ثم محمد هاني، ثم كريم فؤاد".

حقك عليا.. رسالة غير متوقعة من حسين الشحات للاعب بيراميدز

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، أنه أخطا في حق اللاعب محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، قائلا “أقول له حقك عليا في اللي حصل لأني غلطت أمام الكاميرا وهتأسفله”.

حسام موافي يحذر من نقص السكر في الدم: يؤدي لغيبوبة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، إن الطب ليس منطقًا وإنما حقائق ولا يمكن التعامل معه على هذا أساس المنطق.

ريتا حرب: لم أتعرض للتحرش.. وأعرف كيف أحصل على حقي

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها عند التحدث أمامها عن التحرش تشعر باشمئزاز، متابعة: "لو اتعرضت لتحرش لفظي أو جنسي هاخد حقي على طول.. ممكن أكون عصبية ومش هسيب حقي".

هل يجوز إجبار الأطفـال على الصيام والصلاة؟.. المفتي يرد

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم تعويد الأطفال على الصوم والصلاة، مشيرا إلى أنه أمر مستحب بهدف التدريب والتعويد ولكن بدون إجبار.