الخارجية الأمريكية: أي اجتياح لرفح الفلسطينية يترك إسرائيل في عزلة دولية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن البيان الإسرائيلي الذي يقول إن قرار مجلس الأمن عرقل محادثات تبادل المحتجزين "غير دقيق"، حسبما أفقادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن أي اجتياح شامل لـ رفح الفلسطينية سيضر بالمدنيين وسيترك إسرائيل في عزلة دولية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد طفلة فلسطينية وأصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطفلة إيلين العثامنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في حي الجنينة شرق رفح.

وأضافت أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على استراحة عائلية تؤوي نازحين شمال رفح ارتفع إلى 19 بينهم 9 أطفال.