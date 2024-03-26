أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

كشف أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، عن ترتيب أفضل اللاعبين لقيادة الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، قائلا "بالنسبة لي أكرم توفيق في المركز الأول، ثم عمر كمال ثم محمد هاني، ثم كريم فؤاد".

حل كل من أكرم توفيق وحسين الشحات ضيفين على الفنان رامز جلال في حلقة اليوم ببرنامجه الشهير رامز جاب من الأخر، المقرر عرضه الحلقة بعد قليل على شاشة قناة MBC مصر، وتبث الحلقة على منصة شاهد بعد عرضها التليفزيوني.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.