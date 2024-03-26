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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت شلبي: مرتضى منصور مشكلته أنه حاطط الخطيب في دماغه

مدحت شلبي
مدحت شلبي

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إنَّ المستشار مرتضى منصور رجل له إنجازاته التي لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما له إخفاقات لا تخفى على أحد، ويؤخذ عليه أنه دائمًا ما وضع النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب نصب عينيه، لدرجة كانت هناك العديد من المكالمات الخاصة التي جمعت بينهما ومحورها مكانة رئيس النادي.

وأضاف مدحت شلبي، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ المستشار مرتضى منصور له إنجازات رياضية وأعضاء نادي الزمالك يعترفون ويقرون بما أنجزه للنادي «عمل نادي حلو اجتماعياً».

وتابع مدحت شلبي: «علاقتي مع المستشار مرتضى منصور متقلبة، ويمكن وصفها بـ شهر عسل.. وبعدها شهر في المحاكم، والسبب عدم تقبله للنقد خاصة فيما يتعلق بـ الزمالك، بمعنى: يقول انتقدني أنا وملكش دعوة بنادي الزمالك».

مدحت شلبي مرتضى منصور محمود الخطيب إنجازات رياضية نادي الزمالك

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