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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك في أسعار الذهب بمصر.. وقيمة الجنيه الآن مفاجأة

ذهب
ذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي متأثرة بصعود سعر الذهب عالميًا.

 وأمس الثلاثاء 26-3-2024، صعد سعر الذهب بنحو 60 جنيهًا، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأول.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على دلالات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

 

وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب المحدود، حيث تصعد وتهبط أكثر من مرة على مدار اليوم الواحد ولكن غلب عليها الانخفاض.

وأنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي في الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزءًا كبيرًا من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب.

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3115 جنيهًا ،  والأوقية سجلت 2187 دولارًا.

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2187 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2670 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3115 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3560 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.920 جنيهًا.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية يقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

أسعار الذهب في مصر
تميز الأسبوع المنتهي في تداولات الذهب المحلي بالتذبذب بشكل كبير نتيجة تأثر السعر بحركة سعر أونصة الذهب العالمي التي شهدت أسبوعا غير مستقر تضمن تسجيل أعلى مستوى تاريخي، وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات السبت عند المستوى 3020 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجلود بيليون عند نفس المستوى، ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب بمقدار 20 جنيهًا، حيث أغلق جلسة أمس عند المستوى 3020 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3040 جنيهًا للجرام.

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