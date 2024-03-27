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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية تزامنا مع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائرى الأوسطى مروراً بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديم حتى محور محمد نجيب .

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 27/3/2024 (لمدة ثلاثة أشهر) مع تحويل حركة المركبات بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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