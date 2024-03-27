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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشارة بسمة هاني في حوار لصدى البلد: فخورة بانتمائي للنيابة الإدارية.. وعهد السيسي العصر الذهبي للمرأة

المستشارة بسمة هاني
المستشارة بسمة هاني عضو هيئة النيابة الإدارية

أثار موقع صدى البلد الإخباري خلال الندوة المنعقدة للحوار مع المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية عدد من التساؤلات التي تهم المرأة المصرية ودورها في الجهورية الجيدة وكيفية الاعتماد عليها داخل أروقة وصميم عمل هيئة النيابة الإدارية، وجاءت الإجابات على تلك التساؤلات واضحة ومحددة وتحدد حقوق ومسئوليات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة وطبيعة عملها داخل هيئة النيابة الإدارية .. وإلى الحوار ..

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س : ما دور المرأة في الجمهورية الجديدة وهل حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ج : عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة بداية من عام 2017 وإعلانه عام المرأة وصولا باستراتيجية مصر 2030 التي دعمت المرأة سواء في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بعدد من القوانين التي تم تغييرها لصالح المرأة وصولا إلى دخول المرأة منصة النيابة العامة ومجلس الدولة وطبعًا كامرأة فخورة بانتمائي لهيئة النيابة الإدارية.

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س : ما نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية التي تنتمي إليها؟

ج : أنا فخورة بانتمائي إلى هيئة النيابة الإدارية الهيئة التي نقدر أن نقول أنه منذ نشأتها عام 1954م كان يوجد بها نسبة تمثيل للمرأة وكذلك في عدد الأعضاء، فعدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية يقارب الـ 50% وكذلك فهي الهيئة الوحيدة التي انفردت بوجود 5 سيدات في رئاسة الهيئة بداية من المستشارة هند طنطاوي في عام عام 1998م مرورًا بالمستشارة رشيدة فتح الله والمستشارة فريال قطب والمستشارة أماني الرفعي عام 2019 فالنيابة الإدارية تدعم المرأة دائمًا وخاصة مع تولي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي يدعم كذلك المرأة والمتميزات من الزميلات والمرأة متواجدة في الوحدات التابعة لمكتب رئيس الهيئة فهناك سيدة في مكتب رئيس الهيئة وسيدة في الأمانة العامة وتم إنشاء وحدة شئون المرأة في الأمانة العامة للنيابة الإدارية وهذا يعتبر حدث وقرار غير مسبوق.

س : ما الهدف من إنشاء وحدة شئون المرأة بـ هيئة النيابة الإدارية؟

ج : وحدة شئون المرأة في الأمانة الهامة لـ هيئة النيابة الإدارية حدث مميز وقرار غير مسبوق بالنسبة للسيدات في الهيئة وكذلك بالنسبة لمنظومة العمل في هيئة النيابة الإدارية لأن وحدة شئون المرأة مختصة بإعداد بيانات خاصة بأعضاء النيابة الإدارية السيدات وتمثيل السيدات في المناسبات الرسمية التي تختص بما يتعلق بالمرأة وإعداد بيانات بالمناصب القضائية التي تتقلدها المرأة في النيابة الإدارية وإعداد مؤشرات حولها فوحدة الاستثمار بالهيئة ترأسها امرأة.   

س : ما مدى إمكانية المرأة وقدرتها على التحقيق في القضايا التي تختص بها هيئة النيابة الإدارية؟ وهل يتم إسناد قضايا لها؟

ج : يحق للمرأة أن تحقق في القضايا التي تختص بها هيئة النيابة الإدارية وليس هناك فرق بينها وبين الرجل في هذا المجال فنحن نتحدث هنا عن الجدارة والكفاءة دون النظر إلى طبيعة كلا منهما وليس في النوع والتمييز هل هو ذكر أم أنثى فنحن نحقق في كل القضايا.

س : ما الوسائل والأدوات التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى لـ هيئة النيابة الإدارية؟

ج : المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص منذ توليه المسئولية على تسهيل تقديم الشكوى وكانت وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد بتستقبل الرسائل في الماضي عن طريق البريد الإلكتروني والخط الساخن وأصبح تطبيق الـ واتس آب وسننطلق بالتطبيق الإلكتروني الخاصة بالشكاوى الذي سيصبح متاح على جميع الهواتف المحمولة.

س : ما طريقة التعامل مع شكاوى المواطنين داخل هيئة النيابة الإدارية؟

ج : بمجرد وصول شكوى المواطن تعتبر بلاغ يتم التأكد من صحته أولا ولو هناك حاجة من جهات رقابية يتم طلبها للحصول عليها ويتم الاستعلام واستدعاء الشاكي لو عنده شكوى معينة ولا بد من توافر المستندات الدالة على هذا الاتهام وتلك الشكوى ثم تأخذ الشكوى مسارها العادي مرورًا بالتحقيق لحين الفصل بالقرار والتأكد من ثبوت المخالفة من عدمها.

 

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