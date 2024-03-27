واشنطن تريد حماية كييف|روسيا تعلق على موقف أمريكا من التحقيق في هجوم موسكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتبر أن الموقف الأمريكي من التحقيقات في هجوم "كروكوس" الإرهابي متحيزًا، مشيرةً إلى أن واشنطن تريد حماية كييف.

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد كشفوا عن أنفسهم (الأمريكيون) بدأوا بالشجب ولم يدعوا إلى إجراء تحقيق، ولكنهم شرعوا في إبعاد الشبهات عن أوكرانيا. إن تحيزهم وتورطهم في هذا الأمر واضح".

وأضافت: "لو لم تكن موجودة، لكانت التصريحات الأولية (للجانب الأمريكي) متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف الحقائق".