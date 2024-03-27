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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة.. رفع 3 آلاف حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بالجيزة

رفع اشغالات
رفع اشغالات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين علي الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق وذلك علي مدار اليوم سواء قبل ابو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مسائية بقطاع حدائق الاهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها علي مدار يومين عن رفع ٣ الاف حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالإضافة الى غلق وتشميع عدداً من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.

كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبه الاهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية و الثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.

بالإضافة الى انه تم ضبط حالة بناء مخالف بالقطعة ٣٧ ه‍ عبارة عن بناء حوائط وتقسيم داخل جراج وقد تمت الإزالة علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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